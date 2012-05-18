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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 09:05 BJT

〔韩国个股〕三星电子已接到约900万部新款Galaxy智能手机订单--报导

路透首尔5月18日电---韩国经济新闻周五报导称,三星电子(005930.KS)已经接获全球100多家电信运营商的订单,预定大约900万部其第三代Galaxy S智能手机.

三星电子本月发表其旗舰手机的最新版本,该款手机将于5月29日在德国率先上市,然后逐渐扩大至其他国家.

报纸引述三星未具名高层人士谈话称,三星位于韩国的智能手机工厂正全力生产,动用每月500万部的全部产能.

三星拒绝就此报导置评.

该公司上月末表示,新款Galaxy S智能手机将对第二季业绩"做出重大贡献".(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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