〔韩国个股〕三星电子已接到约900万部新款Galaxy智能手机订单--报导

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透首尔5月18日电---韩国经济新闻周五报导称,三星电子(005930.KS)已经接获全球100多家电信运营商的订单,预定大约900万部其第三代Galaxy S智能手机.
三星电子本月发表其旗舰手机的最新版本,该款手机将于5月29日在德国率先上市,然后逐渐扩大至其他国家.
报纸引述三星未具名高层人士谈话称,三星位于韩国的智能手机工厂正全力生产,动用每月500万部的全部产能.
三星拒绝就此报导置评.
该公司上月末表示,新款Galaxy S智能手机将对第二季业绩"做出重大贡献".(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。