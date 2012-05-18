〔全球金融〕亚洲私募股权基金收取的管理费高于全球同业--调查

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港5月17日电---一份新调查报告显示,亚洲私募股权基金正在一些关键领域逼近北美和欧洲同业,但其管理费仍高于全球同业,尽管融资环境趋紧.
私募股权企业通常采用2+20的收费模式,即收取2%的管资本投资理费及在企业出售时收取20%的利润.
2%的管理费颇具争议,尤其是如果基金规模达到数十亿美元之谱,但由于投资者在经济低迷之际减少对另类资产的曝险,他们要求基金在收费结构上做出让步,且如愿以偿.
然而,根据亚洲私募股权投资企业Squadron Capital的新调查报告,亚洲基金的管理费达到或接近2%的传统水平,且仅较上年微降.此报告对逾100家2011年积极融资的私募股权基金进行了访问.
调查报告称,虽然这主要是因为亚洲基金规模通常小于其北美和欧洲同业,但资产管理规模逾10亿美元的亚洲基金也收取近2%的管理费,高于全球同业.
不过,亚洲基金在其它方面做出了让步,因有迹象显示融资更加困难.
这些让步包括增加"甜心交易"(sweetheart deals),即提供优惠费率,尤其是在为吸引早期投资者,及创造融资动能的情况下.
调查还称,亚洲基金的甜心交易比例已自上年的6%增至20%.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。