《中国已公布新股发行上市日程表》--5月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/21 深 珠江钢琴 002678 *4,800 *13.50 *44.63 广州证券 5/24
5/22 深 华灿光电 300323 不超过5,000 -- -- 中信证券 5/25
5/22 深 德威新材 300325 2,000 -- -- 平安证券 5/25
5/23 深 福建金森 002679 不超过3,468 -- -- 红塔证券 5/28
5/23 深 旋极信息 300324 1,400 -- -- 平安证券 5/28
5/24 深 海达股份 300320 不超过1,667 -- -- 华泰联合 5/29
5/25 深 奋达科技 002681 不超过3,750 -- -- 华泰联合 5/30
5/25 深 黄海机械 002680 不超过2,000 -- -- 浙商证券 5/30
5/28 深 硕贝德 300322 不超过2,334.5 -- -- 红塔证券 5/31
5/30 沪 中国汽研 -- 不超过19,200 -- -- 中信建投 6/4
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
-- 沪 华贸物流 603128 -- 6.00-6.66 25.00-27.75 中银国际 5/22
-- 深 博晖创新 300318 -- 15.00 34.09 国信证券 5/18
-- 深 麦捷科技 300319 -- 15.30 27.82 平安证券 5/18
-- 深 东诚生化 002675 -- 26.00 22.81 民生证券 5/18
-- 深 顺威股份 002676 -- 15.80 25.08 广州证券 5/18
-- 深 同大股份 300321 -- 23.00 21.10 平安证券
-- 深 浙江美大 002677 -- 9.60 25.95 国信证券
5/18 沪 宏昌电子 (603002.SS) 8,000 3.60 36.00 海通证券
*5/21 沪 日出东方 603366 *8,000 21.50 23.89 广发证券
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 边竞; 审校 丁淑琴
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