〔东京汇市〕欧元触及四个月低位,受西班牙忧虑拖累

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0033GMT--欧元兑美元在亚洲盘初触及1.2666附近的四个月新低,延续近日跌势,此前评级机构穆迪下调了西班牙16家银行的评级.[ID:nSB1554466]
欧元/美元EUR=最新较纽约尾盘升0.1%,报1.2707.
一日本大银行的销售交易员指出,欧元兑美元的跌势可能在今天稍作喘息,并称有些期权相关的交易或许给欧元一些支撑.
他说,但欧元不久将会下探1月低位1.2624.若跌破该水平,欧元恐将跌向2010年8月以来的最低水准.
美元兑日圆JPY=微升0.1%,报79.36日圆.
周四美元兑日圆下滑1.1%,并一度触及三个月低点79.13,因西班牙银行业忧虑推动避险资产日圆急升.
该交易员称,若日本进口商的买盘涌现,美元/日圆有望获得一些支撑.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。