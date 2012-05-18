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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 08:56 BJT

〔东京汇市〕欧元触及四个月低位,受西班牙忧虑拖累

0033GMT--欧元兑美元在亚洲盘初触及1.2666附近的四个月新低,延续近日跌势,此前评级机构穆迪下调了西班牙16家银行的评级.[ID:nSB1554466]

欧元/美元EUR=最新较纽约尾盘升0.1%,报1.2707.

一日本大银行的销售交易员指出,欧元兑美元的跌势可能在今天稍作喘息,并称有些期权相关的交易或许给欧元一些支撑.

他说,但欧元不久将会下探1月低位1.2624.若跌破该水平,欧元恐将跌向2010年8月以来的最低水准.

美元兑日圆JPY=微升0.1%,报79.36日圆.

周四美元兑日圆下滑1.1%,并一度触及三个月低点79.13,因西班牙银行业忧虑推动避险资产日圆急升.

该交易员称,若日本进口商的买盘涌现,美元/日圆有望获得一些支撑.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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