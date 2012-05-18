〔背景资料〕从数字看Facebook公司及其IPO

路透5月17日电----Facebook(FB.O)股票将于周五起上市交易,是次发股筹资额超过160亿美元,为全球最大的科技公司首次公开发行(IPO).[ID:nSB1554328]

万众瞩目的Facebook股票首日挂牌,是其八年来飞速成长历程的顶峰,该公司诞生于扎克伯格在哈佛大学的宿舍,现已成为全球第一大社交网站,地球上几乎每7个人中就有1个人拥有Facebook账号.

Facebook有望成为美国史上规模第二大的IPO,仅次于Visa(V.N).如果一如市场普遍预期的那样全额行使超额配售权,Facebook发股规模将超过通用汽车(GM.N),募资额最多可达184亿美元.

以下是Facebook IPO的关键事实:

发行价: 每股38美元

发行规模: 4.212亿股

6,320万股(若有必要,将出售)

流通股比例: 15-18%

募集资金: 160亿美元

184亿美元(含超额配售部分)

总市值: 1,040亿美元

牵头行: 摩根士丹利、摩根大通和高盛

Facebook公司的关键事实:

原名:thefacebook.com

总部地址:美国加州门洛帕克(Menlo Park)

员工数:截止2011年12月31日共有3,200人

营业收入:37.1亿美元(2011年)

早期投资者:PayPal联合创始人Peter Thiel在2004年投资50万美元,Accel Partners在2005年投资1,270万美元

最大股东:扎克伯格,控制55.8%的投票权股份

其他主要股东:Greylock Partners、Meritech Capital Partners、Digital Sky Technologies、以及企业家Reid Hoffman、Mark Pincus和Sean Parker

用户数量:每月活跃用户超过9亿人

使用Facebook的平均时间:全球用户每月约6小时,美国用户每月7小时.(完)