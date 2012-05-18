〔全球经济〕英国首相卡梅伦将呼吁G8采取行动防止欧债危机蔓延

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透华盛顿5月17日电---英国首相卡梅伦周五将向全球主要经济体领袖呼吁称,必须共同合作阻止欧洲危机向世界蔓延.
八国集团(G8)领导人周五将在美国马里兰州的总统休假地戴维营举行峰会.据卡梅伦助手透露,届时卡梅伦将对其他G8国家领袖称,"我们需要团结一致,防止经济危机向全球扩散,并促进全球贸易."
随着英国经济重陷衰退,卡梅伦在国内的支持率也已大降.该助手表示,卡梅伦将敦促G8国家"一致强力承诺致力于确保经济复苏和支持就业增长."
卡梅伦将公开反对保护主义,并呼吁推动贸易自由化,以努力促进世界经济成长.
在周五刊出的文章中,卡梅伦呼吁明年启动美国-欧盟贸易协议谈判.
卡梅伦对油价的评论可能十分重要,因有报导称美国总统奥巴马将在本周末峰会上,寻求其他G8领袖对释出紧急石油储备的支持.
领袖们将在峰会上对油市做出讨论,但一位英国政府消息人士称,预计不会公布任何声明.(完)
--编译 艾茂林;审校 戴素萍
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。