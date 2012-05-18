朝鲜规避联合国禁令进口烟酒名车等奢侈品--联合国专家组

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月17日电---根据联合国一份秘密报告初稿，最新进入朝鲜的奢侈品包括了一万盒香烟、12瓶清酒和几辆二手奔驰车，这违反了联合国禁止向朝鲜销售奢侈品的决议。

根据路透周四看到的这份报告，日本向联合国的专家组报告称，朝鲜还进口了数千台电脑和价值数千美元的化妆品，几乎所有物品都是经中国运抵朝鲜的。

日本去年向该专家组报告的朝鲜五次违反相关决议的活动是发生在2008-2010年期间。专家组还获悉有另外两次可能违反禁令的活动，但尚未接到日本的正式报告。

朝鲜2006年和2009年两次进行核试验，导致联合国实施两轮制裁，其中包括禁止向该国政府销售奢侈品。此外，联合国还对该国实施武器禁运，也禁止其从事核技术及导弹技术贸易。

专家组称，有报告称朝鲜可能向叙利亚和缅甸出售武器，还可能违反了武器相关决议，他们正在对这些事情进行调查。

专家组的报告已于本周提交给联合国安理会制裁委员会。报告指出，针对朝鲜的奢侈品禁令在实施过程中存在“严重问题”，因为是由每个国家来自行设立黑名单，而且并非所有国家都会这么做。

“朝鲜也会利用黑名单存在的差异，通过在别国购买规避另外一国的禁令，而专家组发现不同国家几乎没有共享黑名单信息，”报告称。（完）