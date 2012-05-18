《中国重要政经日程》--5月18日

=============================今日重要政经日程==========================

5/18(五)

--第七届21世纪中国资本市场年会在上海举行.

--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.

=============================近日重要政经日程==========================

5/21(一)

*--国家发展改革委和吉林省人民政府有关负责人介绍珲春国际合作示范区的功能定位、发展目标、建设布局等方面情况.

5/23(三)

--2012中国能源战略高层论坛在北京举行,至24日.

--2012中国战略性新兴产业发展论坛在北京举行,至24日.

--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.

5/24(四)

--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.

--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.

5/26(六)

--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

--中国农商高峰论坛在上海举行.

6/6(三)

--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/10(日)

--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行

6/13(三)

--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)