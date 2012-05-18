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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 09:31 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率跌至2003年以来最低

路透东京5月18日电---日本10年期公债收益率(殖利率)周五触及2003年以来最低水准,欧债危机疑虑渐升,引发投资人寻求避险性质的固定收益资产.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC下跌3.0个基点至0.815%,为2003年以来最低.

10年期日债期货近月合约2JGBv1涨0.36点至143.61.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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