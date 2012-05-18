〔日本债市〕10年期公债收益率跌至2003年以来最低

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透东京5月18日电---日本10年期公债收益率(殖利率)周五触及2003年以来最低水准,欧债危机疑虑渐升,引发投资人寻求避险性质的固定收益资产.
10年期公债收益率JP10YTN=JBTC下跌3.0个基点至0.815%,为2003年以来最低.
10年期日债期货近月合约2JGBv1涨0.36点至143.61.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
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380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
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