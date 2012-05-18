〔美国个股〕尚德电力称美国惩罚性关税不会影响其通过中国以外产能供货

路透北京5月18日电---全球最大太阳能光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N周五声明称,虽然美国商务部初裁决定对其自中国出口的产品征收约31%的惩罚性关税,但该公司仍可通过其中国以外产能,每年向美国市场提供数百兆瓦(MW)不受这些惩罚性关税影响的光伏产品.

美国周四决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.[ID:nSB1554442]

尚德电力首席商务官Andrew Beebe在通过电子邮件发布的声明中称,美国的反倾销税初裁决定"没有反映全球太阳能行业高度竞争的现实";而尚德的营收一直高于生产成本,并将在美商务部做出终裁决定前据理力争.

尚德董事长兼CEO施正荣此前在接受路透专访时曾表示,得益于尚德的全球供应链和销售渠道的强势地位,无论美国对中国制造光伏产品掀起的"双反"(反倾销和反补贴)终裁税率是多少,都不会影响在美国的销售,今年该市场的销量仍料同比增长40%.[ID:nSB1468388]

同在惩罚对象之列的光伏组件大厂天合光能(TSL.N)周五亦发布声明称,初裁决定"不公平不合理",但有信心继续长期服务美国市场.[ID:nSB1554628]

美国曾于3月做出初裁决定,对中国制造太阳能产品征收最高不足5%的反补贴税率,大大低于市场预期.但业内预计,若加上反倾销税的最终"双反"税率超过20%,将令在中国组装的光伏组件在美国市场完全丧失价格优势.[ID:nSB1445678]

美国商务部将于近几个月中对中国太阳能产品的"双反"税率做出终裁决定,最终税率仍有可能出现变化.

Andrew Beebe并称,尚德反对全球太阳能行业供应链中出现的任何贸易壁垒,"我们需要更多竞争和创新,而非更多诉讼."

尚德电力股价周四收低5.75%至2.13美元.(完)