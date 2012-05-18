《综述》调控不放松中国房价延续跌势,但地产投资骤降存隐忧

* 4月房价连续第二个月出现同比下降

* 地产投资下滑对整体经济影响不容忽视

* 后续调控政策料维持稳定,大力支持刚需

作者 邵晓忆

路透北京5月18日电---中国房价连续第二个月出现同比下跌,而政府有关"调控不放松"的强硬表态,更是令普通民众进一步看到降价希望.不过,地产投资急速下滑对整体经济的下拉影响,也同样不容忽视.

业内人士表示,当前中国楼市正处筑底过程中,在经济增速下滑背景下,估计不会再出新政打压,但亦难以放松以免市场反弹,未来倾向维持现有政策并鼓励自住需求.

"近期降价潮依然在中国部分城市和部分地区蔓延,预计未来主要城市的住宅价格仍将继续振荡寻底.市场普遍预期后市地产市场将在低位保持稳定,政策亦难以放松,"中原集团研究中心总监刘渊表示.

他分析指出,部分二、三线城市一方面由于库存水平明显偏高,另一方面受经济发展水平和人口导入不足的影响,短期面临严重的供大于求,未来价格出现补跌的概率较大.

中国国家统计局周五公布,4月新建商品住宅价格同比下降的城市增至46个,比3月增加8个,亦刷新自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份;另据路透测算,4月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.2%,为连续第二月出现下跌.

尽管楼市调整在预期轨道上行进,但中国经济却在出乎意料地加速下滑.4月中国宏观经济数据一片黯淡,令央行再度调降存款准备金率,开闸放水支持经济,预示着政策预调微调力度在加大.作为经济重要引擎之一的房地产行业,市场预计,其持续逾两年的调控政策或将有所微调.

不过官方近日再次重申楼市调控政策不动摇.住建部房地产市场监管司副司长张小宏周四称,近期房地产市场回调还将是发展的主基调,下一步将继续落实好包括住房限购在内的各项抑制投资、投机性需求的政策措施.[ID:nSB1553144]

中国股市上海地产类指数.SSEP周五午盘下挫逾1.3%,主要地产商保利(600048.SS)跌1.09%.

欲浏览中国4月重点城市新建住宅价格变动,请点选[ID:nSB1554962]

欲浏览中国1-4月房地产开发投资和销售情况,请点选[ID:nSB1540728]

**地产投资新开工下滑的担忧**

持续逾两年的楼市调控已令中国房企投资开工的热情降至冰点.当前投资新开工的持续下滑意味着未来1-2年供应的短缺,亦影响着房地产关联行业的景气度.

路透根据国家统计局数据测算,4月中国房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,亦为今年以来连续第二月下跌.[ID:nSB1540892]

"新开工出现了负增长,这是值得我们警惕和关注的.下一阶段保持一定的供应量是我们很重要的任务,"住建部的张小宏对此表示.

数据显示,去年中国房地产投资在国内生产总值(GDP)中的直接比重达逾13%,同时房地产还影响到高达40-50个左右的关联产业,包括水泥、钢材、玻璃、家具电器以及装饰材料等,以及就业.而当前房地产市场高企的库存以及成交量的低位徘徊都难以令开发商加快开工.

"开发商是否重新开工,要看需求.从去年下半年到今年上半年,市场有一部分储存的量,我想大家会把储存的量先消化掉,才去考虑新的开工,"瑞安房地产(0272.HK)董事总经理李进港稍早接受路透专访时称.

中原集团数据显示,按照过去12个月的平均销售速度,预计目前包括万科(000002.SZ)、保利及招商地产000024.SZ等在内的10家标杆房企的库存消化需要将近一年的时间,接近2008年底的历史高位.

**后续政策继续支持刚需**

今年以来中国楼市调控政策虽依然保持严控,但已有所"微调"支持首套房置业者,令市场相信最坏的时刻已经过去.预计未来调控政策将保持稳定,继续支持刚需以维持楼市稳定.

巴克莱资本宏观经济学家常健表示,目前中国房地产调控正处在关键时刻,尽管投资出现下滑,但房地产行业本身依然是健康的,并未出现大量的资金链断裂或破产的情况.

"当然政策微调,比如支持首套房或者支持建普通住宅,这些会继续,政府不希望看到崩盘,"他称.

中信证券报告亦认为,管理层已三令五申要求加大对首套房按揭支持,相信个人住房贷款加权平均利率仍在下行通道,进一步鼓励自住需求还可以有公积金,税收等政策选择.

首套房贷利率回归被认为是今年楼市的一大利好,此举推动了刚需购房者加速入市.对个人首套住房贷款,多个城市的多家商业银行已重启利率9折甚至8.5折优惠.[ID:nSB1483760]

与此同时,地方政府松绑楼市的意愿也愈加强烈.江苏扬州5月初即出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.在此前佛山、成都等地房产调控松绑措施相继被叫停,扬州这一政策是否会被叫停,将影响市场对后市政策的判断.[ID:nSB1532764](完)

(北京蒋燕对本文亦有贡献)