《中国信用市场综述》降准效应砸跌收益率,然暂无激进政策信号

作者 钟华

路透北京5月18日电---中国存款准备金率本周意外调降,诱因之一是4月经济金融数据跳水.这不仅令银行间市场资金面更为宽松,还打开市场对降息等政策放松的想象空间,推动包括信用债在内的各个券种收益率本周暴跌.

不过,中国短期货币政策操作显现出的积极迹象,暂时还不能完全说明央行已决意快速放松货币信贷条件,这或许意味着本周暴跌后的债市收益率恐怕暂时难有再度大跌的空间.

尤其是中国国债收益率已经大跌10-50个基点(bp)的幅度,隐含出至少两次的央行降息;单五年期国债收益率估值一度也低见2.80%水平,暂时已经缺乏机构配置价值.本周尾端,投资者获利盘了结已令利率产品收益率出现反复震荡.

相对来说,中低评级信用债应还享有一定的比较优势,这不仅在于其相对较高的绝对收益率,也在于低资金成本环境预期引发的投资者套利交易需求.

上述政策判断主要得自央行本月公布的一季度中国货币政策执行报告折射出的信息.报告对短期经济状况给予积极关注,提及"结构转换过程中短期内对经济增长可能产生一定影响",但认为"当前国内总需求处于合理区间,货币条件较为适宜","物价对需求扩张的反应较之前更为敏感","对未来物价上行风险也需关注".

央行在一下阶段政策思路中还依然强调对数量型工具的运用,而非价格型工具."运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,引导市场利率平稳运行",报告称.

因此,如果中国经济没有新的大恶化或有显着改善的情况下,央行短期货币政策操作积极特征似乎还可以继续期待,而银行间市场流动性和回购利率亦有望相对稳定于当前的较低水平.

在这一政策思路下,央行本周一次调降准备金率0.5个百分点,以满足中国企业机构5月税费清缴对流动性的需求,也在情理之中.因为该科目对银行体系资金需求规模较大,且锁定相对较长,已超过常规品种的央行回购工具所能达到的效力边界.

央行数据显示,中国金融机构4月新增财政性存款达4,343亿元,这相当于一次准备金率下调释放的流动性.而5月和4月的新增财政性存款规模会大体相当.

中国央行在公开市场连施逆回购操作,引导短期市场利率走低之后,再推出降准备金率政策,也收到出其不意的效果,直接极大地推低中国债市收益率10-50个基点(bp)不等,降低企业发债融资的成本,发挥数量工具的一定的价格效应.

但是,本次准备金率调降直接对放缓中的经济支撑作用应该相对有限.这源于准备金政策释放出的资金,受部分银行存贷比接近或处于75%监管指标,以及银行审慎经营思路等因素制约,并不能有效转化为对经济有着更强支撑作用的企业信贷.

央行准备金率调降政策,可以引导企业机构发债融资利率处于低位,但进而引导银行贷款利率的直接大降,将存在一定的难度,而贷款利率下降过程也需要相对更长的时间.因此,寄望银行贷款利率大降,还有待央行采取降低贷款基准利率政策.

央行数据也可以看到,金融机构3月贷款加权平均利率虽较年初降0.40个百分点至7.61%,但其中的一般贷款加权平均利率则较年初升0.17%至7.97%.且同期银行贷款利率较基准利率上浮的占比还较年初升4.41%至70.43%.要知道,去年6月短期回购利率创近10%新高之时,贷款利率上浮占比不过61.15%.

金融机构贷款利率上浮,一方面源于银行看淡经济而降低对部分行业和企业机构等主体的授信,并要求较高的贷款利率回报,以覆盖经济不景气带给借贷主体经营不济而产生的可能违约风险.

此外,银行机构资金来源成本上升,也令银行难以降低对贷款利率要求.业内人士表示,目前银行资金来源成本较低的一般性存款下降,而协议存贷等资金来源成本较高的同业存款占比上升.

尽管准备率调降效应对银行贷款利率大降鞭长难及,不过,对相近于银行流动性信贷的银行承兑汇票利率下跌,可能有较为明显的推动作用.银行在当前经济前景不明之时,也倾向于缩短资产配置久期,通过票据融资来填充信贷规模.(完)