〔路透专访〕普氏拟向布兰特原油基准报价增加两个品种,应对产量下滑

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透伦敦5月17日电---油价评估服务机构普氏(Platts)称,正考虑向其即期北海布兰特原油报价中新增两个原油品种,最早在今年或2013年实施,以准备应对北海原油供应量进一步下滑.
普氏市场报告全球总监Jorge Montepeque向路透表示,酝酿中的原油分别是丹麦原油DUC和挪威Troll.
"我们正检视在即期布兰特原油报价中纳入两个新增品种的可能性,"他在伦敦普氏原油会议的间隙表示."这些品种是DUC和Troll."
Montepeque说,新增原油品种最早在2012年或2013年进行.他重申了1月提及的时间表.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。