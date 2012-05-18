〔路透专访〕普氏拟向布兰特原油基准报价增加两个品种,应对产量下滑

路透伦敦5月17日电---油价评估服务机构普氏(Platts)称,正考虑向其即期北海布兰特原油报价中新增两个原油品种,最早在今年或2013年实施,以准备应对北海原油供应量进一步下滑.

普氏市场报告全球总监Jorge Montepeque向路透表示,酝酿中的原油分别是丹麦原油DUC和挪威Troll.

"我们正检视在即期布兰特原油报价中纳入两个新增品种的可能性,"他在伦敦普氏原油会议的间隙表示."这些品种是DUC和Troll."

Montepeque说,新增原油品种最早在2012年或2013年进行.他重申了1月提及的时间表.(完)