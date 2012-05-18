《外汇动态》海外资金买盘提振美元/韩元升至五个月高位,上看1,180

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0134GMT---美元/韩元KRW=KFTC开盘突破费波纳奇阻力位,触及五个月高点,得益于海外资金买盘,且外资继续卖出韩国股票.
美元/韩元上涨1%至1,174.4,为12月20日以来高点.12月19日朝鲜(北韩)宣布金正日去世的消息严重冲击韩国金融市场.
美元/韩元开盘报1,169.0,已经高于12月至3月这波下跌走势的61.8%费波纳奇回档位1,167.7.前方目标位料为1,180和1,185.后者为12月19日所及高点.
但交易员称,投资者警惕外汇监管当局可能入市干预,市场传言他们在1,173-1,175附近抛售."这完全要看干预情况.在1,170上方我们还是小心为宜."一外资银行驻首尔的交易员说.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。