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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 10:00 BJT

《外汇动态》海外资金买盘提振美元/韩元升至五个月高位,上看1,180

0134GMT---美元/韩元KRW=KFTC开盘突破费波纳奇阻力位,触及五个月高点,得益于海外资金买盘,且外资继续卖出韩国股票.

美元/韩元上涨1%至1,174.4,为12月20日以来高点.12月19日朝鲜(北韩)宣布金正日去世的消息严重冲击韩国金融市场.

美元/韩元开盘报1,169.0,已经高于12月至3月这波下跌走势的61.8%费波纳奇回档位1,167.7.前方目标位料为1,180和1,185.后者为12月19日所及高点.

但交易员称,投资者警惕外汇监管当局可能入市干预,市场传言他们在1,173-1,175附近抛售."这完全要看干预情况.在1,170上方我们还是小心为宜."一外资银行驻首尔的交易员说.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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