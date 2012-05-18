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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 09:59 BJT

〔韩国金融〕韩元波动过度--企划财政部长官朴宰完

路透首尔5月18日电---韩国企划财政部长官朴宰完称,韩元KRW=周五波动过度.韩元触及五个月低点.

他说道:"今天市场波动过度.参照韩国基本面情况,最近市场一直在过度波动."

他是在参加政府例行会议间隙对记者做出上述表述的.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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