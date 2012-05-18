〔韩国金融〕韩元波动过度--企划财政部长官朴宰完

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透首尔5月18日电---韩国企划财政部长官朴宰完称,韩元KRW=周五波动过度.韩元触及五个月低点.
他说道:"今天市场波动过度.参照韩国基本面情况,最近市场一直在过度波动."
他是在参加政府例行会议间隙对记者做出上述表述的.(完)
--编译 程琳;审校 李爽
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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