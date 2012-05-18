〔中国社会〕厦门市中级法院判赖昌星无期徒刑,没收全部财产--新华

路透北京5月18日电---针对赖昌星走私普通货物及行贿犯罪一案,新华社周五报导,厦门市中级人民法院已于周五上午进行公开宣判,决定对赖昌星执行无期徒刑,并处没收其个人全部财产.

新华社称,赖昌星被判处两罪并罚.其中,因犯走私普通货物罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯行贿罪,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币二千万元.

厦门市中级人民法院经审理查明,1995年12月至1999年5月,赖昌星犯罪集团采取伪报品名、假复出口、闯关等手段,走私香烟、汽车、成品油、植物油、化工原料、纺织原料及其他普通货物,案值共计人民币273.95亿元人民币,偷逃应缴税额人民币139.99亿元.

此外,赖昌星于1991年至1999年间,直接经手或指使犯罪集团成员先后向64名国家工作人员贿送钱款、房产、汽车等财物,折合人民币共计3,912.89万元.

赖昌星为中国最大一起经济犯罪大案"厦门远华案"首要犯罪嫌疑人.据本地媒体此前报导,该案堪称中国1949年以来查处的最大一起经济犯罪案件.共600多名涉案人员被审查,300多人被追究刑责,14人一审被判死刑.涉案人员最高级别至公安部副部长.在"重灾区"厦门海关,有160多人落马,占当时厦门海关人员总数的13%.[ID:nSB1475082](完)