《欧洲金融分析》陷入银行挤兑危机的并非只有希腊

路透伦敦/雅典5月17日电---希腊储户可能是受到了总统帕普利亚斯有关"强烈担忧恐演变成恐慌"言论的惊吓,但很多希腊人是在很久之前就已把资金转到较为安全的英国、瑞士、德国和北欧国家.

对银行遭遇挤兑的担忧本周席卷了希腊,据总统网站上发布的帕普利亚斯对其他政治高层谈话记录,仅周一储户便提领了至少7亿欧元.

并非只有希腊人在担心自己的存款.数据显示,比利时、法国和意大利的银行储户也在提领存款.周四有报导称,西班牙Bankia银行(BKIA.MC)客户自上周三起已从银行账户提取逾10亿欧元(13亿美元)资金.[ID:nST0518497]

希腊人害怕,如果该国退出欧元区,那么自己在该国银行的存款将迅速贬值.Bankia客户则担心该行被政府接管后的命运,以及西班牙银行业改革最终成本的不确定性.

两位银行业消息人士向路透称,周二希腊储户从该国银行业提领存款的规模与周一相近.

"整个希腊银行业都陷入险境:这些银行目前面临最糟糕的局面:存款流失,"IG Markets France代理首席执行官Arnaud Poutier称.

此轮提领潮在至少两年前就已开始,当时债务危机变得愈演愈烈.

据汤森路透收集的数据,自2010年初以来,希腊银行业流失存款约720亿欧元,或约30%.希腊最大银行中的五家去年流失存款370亿欧元,其中EFG Eurobank EFGr.AT120亿欧元、National Bank of Greece (NBGr.AT)、Piraeus (BOPr.AT)和Alpha Bank (ACBr.AT)各80-90亿欧元.

希腊财政部长韦尼泽洛斯今年2月表示,仅有160亿欧元存款流出海外,其中三分之一流入英国.

欲浏览欧洲银行业存款流动相关图表,请点击:(link.reuters.com/wud38s)

储户已经转向房地产、黄金及其他银行,或者把钱私下储藏起来.

在希腊,存款挤兑的速度比较缓慢,尚未引发恐慌.但如果人们对银行业者的信心突然丧失,局面可能很快改变.

2008年9月,储户对英国Northern Rock银行的信任一夜之间消失殆尽,随后几天排起长队等待数小时来提取存款,尽管一项担保计划为大部分存款提供安全保证.英国政府最后被迫对该行进行了国有化.

"以百分比看,(希腊的提款规模)算不上巨大,但仍然令人非常担忧.不过存款外逃已经持续了两年时间.我们在欧元区看到的是缓慢的银行挤兑,"M&G International Sovereign Bond Fund的基金经理Michael Riddell说.

**存款转移**

对欧洲120多家上市银行的数据分析显示,欧洲各地银行存款去年出现明显转移.

仅在比利时的两家银行,就有逾1,200亿欧元存款流失,包括被迫接受救助进行重组的Dexia银行(DEXI.BR)客户存款大量外逃.KBC银行(KBC.BR)同样大量存款外流.

法国银行业有大约900亿欧元存款外流,其中法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国巴黎银行(BNPP.PA)各自流失300亿欧元左右.对希腊的大规模风险敞口以及流动性担忧,令法国银行业去年遭受冲击,迫使其加速推进收缩计划.

对欧元区危机蔓延的忧虑,也促使大约300亿欧元存款离开意大利银行业,不过BBVA银行的存款流入帮助限制了西班牙银行业存款净外流规模.

现金大量流入英国,超过1,400亿欧元存入该国四大银行.英国置身于欧元区之外令其获益匪浅,业务聚焦于亚洲的汇丰(HSBA.L)和渣打(STAN.L)尤其被视为避风港.

见到存款大规模流入的其他银行业者包括,巴克莱(BARC.L)、德意志银行(DBKGn.DE)、瑞士信贷CSGN.VX、瑞银集团UBSN.VX以及俄罗斯的Sberbank (SBER.MM)和VTB (VTBR.MM).(完)