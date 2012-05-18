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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 10:33 BJT

〔日本经济〕将密切关注汇率波动,并适时做出回应--财务大臣安住淳

路透东京5月18日电---日本财务大臣安住淳周五表示:

* 希腊重新选举方面的不确定性不利于日本和全球经济.

* 希望G8国家在峰会上表现出推进财政改革的决心.

* 将密切关注汇率波动,并适时做出回应.

* 以前与G7国家数次确定,不希望汇率过度波动.

* 有些投机客反应过度,导致周四日圆突然上涨.

* 日本公债收益率下降反映出人们认为日本公债是相对安全的资产.(完)

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