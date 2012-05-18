〔日本经济〕将密切关注汇率波动,并适时做出回应--财务大臣安住淳

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透东京5月18日电---日本财务大臣安住淳周五表示:
* 希腊重新选举方面的不确定性不利于日本和全球经济.
* 希望G8国家在峰会上表现出推进财政改革的决心.
* 将密切关注汇率波动,并适时做出回应.
* 以前与G7国家数次确定,不希望汇率过度波动.
* 有些投机客反应过度,导致周四日圆突然上涨.
* 日本公债收益率下降反映出人们认为日本公债是相对安全的资产.(完)
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。