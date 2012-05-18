〔日本经济〕政府将与央行合作抗击通缩--经济财政大臣古川元久

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透东京5月18日电---日本经济财政大臣古川元久周五重申,政府将与央行紧密合作抗击通缩.
他在内阁会议结束后举行的新闻发布会上称:"政府将与日本央行紧密合作,迅速实现物价稳定增长的目标."(完)
--编译 程琳;审校 李爽
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。