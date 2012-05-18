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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 10:35 BJT

〔日本经济〕政府将与央行合作抗击通缩--经济财政大臣古川元久

路透东京5月18日电---日本经济财政大臣古川元久周五重申,政府将与央行紧密合作抗击通缩.

他在内阁会议结束后举行的新闻发布会上称:"政府将与日本央行紧密合作,迅速实现物价稳定增长的目标."(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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