〔中国货币市场〕降准实施日主要回购利率止跌持稳,七天品种定位仍存分歧

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透上海5月18日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘隔夜和七天期等主要品种止跌持稳,并未因今日降准实施资金回流而继续下行,主因降准对市场流动性的利好此前已有体现.
交易员指出,今日回购表现并不意外,倒是机构在对七天期回购定位上略有分歧,还需继续关注多空双方较量,以及未来公开市场正回购利率的走势指引.
华北一银行交易员称,早盘回购利率未降,主要是降准资金到位影响"提前预期了."
另外,七天期回购利率今日首笔加权价再报在2.4865%低位,并重现昨日2.4%和2.7%-2.8%之间的拉锯之势.北京时间10:20,该品种最新成交在2.70%,加权价2.6965%.
央行今日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调;央行公开市场本周进行的28天和91天正回购,中标利率均持稳,其中28天期利率为2.80%.本次降准前,资金市场七天期回购利率多在2.80%以上.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8335 1.8179 +1.56 403.16
七天CN7DRP=CFXS 2.6969 2.6851 +1.18 80.64
14天CN14DRP=CFXS 2.8300 2.8292 +0.08 2.00
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8500 1.8293 +2.07 0.10
七天CHICNY7D=CFXS 2.7000 2.6761 +2.39 0.30
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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