《美国新股分析》Facebook切不可对亚洲业务成长掉以轻心

亚洲首席科技记者 Jeremy Wagstaff 编译 白云/兰秀娟/侯向明/石冠兰

路透新加坡5月17日电---尽管社交网络巨擘Facebook进行规模或超1,000亿美元的首次公开发行(IPO)前,对Facebook的狂热让投资者欲罢不能,但这家公司在亚洲惊人的成长速度也许会放慢.其正将目标用户从台式电脑用户扩大到那些主要或完全靠手机上网的用户.

3月时,Facebook修改了提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,调降对印度业务增长率的预估,印度是Facebook第三大用户基地,也是其能涉足的人口最多的国家,中国目前仍然屏蔽Facebook.有独立数据显示,Facebook另外两个最大的亚洲用户基地--印尼和菲律宾的用户数过去三个月实际上略有下降.

"如果以那样巨大的幅度增长,肯定会盛极必衰,"吉隆坡在线支付业务提供商MOL Global执行长Ganesh Kumar Bangah称,"那样是无法持续增长下去的."

虽然有人担心Facebook还没能证明针对广告商的营收模式是可靠的,但该公司称,他们的战略依然着重于提高用户数,尤其是在亚洲等地区.

在增加用户数方面,Facebook大致做得算成功.据他们自己的数据,自2月最初提交SEC文件以来,用户数增加了5,600万人,增加最多的是亚洲用户.除非洲外,亚洲的Facebook渗透率比其它任何地区都低,因此用户数还有很大的提升空间.

**亚洲用户增长**

这些增长的实现主要是靠排挤其它社交网络,夺取谷歌(GOOG.O)Orkut硕果仅存的据点印度和巴西,并在日本和韩国超越当地实力强劲的竞争对手Mixi和Cyworld(赛我网).

其中一些成功的取得,靠的是旨在主要赢得手机用户群的严密战略.比如在日本,Facebook用户数过去五个月增加了近一倍.Nielsen Japan的数据显示,Facebook在去年中期取代Mixi成为日本社交网络老大,Mixi在2011年损失了200万位活跃用户.

但这场用户争夺战打得很艰辛.Facebook两年前在日本成立了矽谷之外的首家工程办事处.东京的移动网络和游戏行业顾问Serkan Toto称,Facebook建立了方便在日本手机上浏览的移动网站,并与当地开发商合作搭建桥接.

但Facebook在日本的流行程度也受惠于智能手机使用率激增,据谷歌数据,日本智能手机的使用率在不到一年时间里增加了近两倍.海啸和地震的发生促使用户通过社交媒体分享新闻和图片."所有这些技术需要一个触发点,"公共和市场营销公司Fleishman-Hillard的电子业务亚洲主管Napoleon Biggs称.

不过,Facebook在日本是否有进一步的成长空间还有待讨论.前述顾问Toto表示:"Mixi鼎盛时期拥有网络用户的15%,但Facebook在美国笼络了逾60%的网民.所以要看你以哪种标准去衡量."他认为,有种可能性是,Mixi用户主要限于学生和20多岁的年轻人,而Facebook将更能吸引年纪更大的用户.不过其他人持不同看法,东京一位博主Akky Akimoto表示,"日本的用户数似乎限制在2,000-3,000万名,尽管网民数量超过8,000万名."

韩国的情况也有点相似.虽然韩国人早已经习惯使用社交网络,但Facebook还是花了些时间才打开知名度,尽管其韩国用户数过去六个月增加了250万名,但占韩国总人口的比例还不到15%.

**本土化的魅力**

但Facebook进一步扩张的机会,取决于其能否不仅仅将界面本土化,而且亦鼓励推行当地语言应用.韩国先进科技学院客座教授James Larson表示,"Facebook成功的关键因素在于他们能够使服务本土化,不只是简单地把所有的东西都翻译成韩语,而是满足内容上的本土偏好."

印度的情况也如出一辙.Facebook推出了数种当地语言版本的网页,以及手机版,这展现出了Facebook对本土化的认真态度.但印度12亿人口中究竟有多少潜在用户呢?

Facebook在最初给美国证券交易委员会递呈的文件中,把印度、巴西和德国归为一类,同归属于该公司服务渗透率仅占网民总数20-30%的类别.但数周后Facebook重新修订了文件,把印度和英国及美国划分为一类,即估算服务渗透率为60%.

印度服务渗透率的跳升归因于增长:Facebook称,截至3月的一年中,每月至少登陆一次的用户数量--即所谓的月度活跃用户--增长一倍多至5,100万.不过Facebook虽承认,印度的服务渗透率已达到与该公司最成熟市场一样的水平,但其亦意识到,自己在这个最大的可进入市场扩大用户群的能力受限.

显而易见,这部分是因为网络路径不畅.印度在推广3G网络上一直行动迟缓.结果就是大量用户使用基本款手机和慢速网络接入Facebook.研究员Dina Mehta回忆曾在孟买贫民窟碰到过一个骨瘦如柴的13岁男孩儿,他当时正在用一部破旧不堪的手机浏览Facebook,他购买了一个预付套餐,花14卢比(25美分)可以上网三日.

这也提出了一个更大的问题:在如此之多的人使用不同的移动工具,通过质量不一的网络接入Facebook的情况下,Facebook该如何使其服务具备足够的吸引力,来保证用户不流失?

"在印度,一个非常具体的需求是,如何复制像大屏幕那样丰富多彩的互动体验,"印度德里互联网咨询公司Blogworks的执行长Rajesh Lalwani表示,"这将是Facebook需要回答的一个非常重要的问题,特别是印度的移动用户数量庞大,而且该国移动设备使用的增长速度快于网络使用."

**社交时间**

这确实是Facebook面临的一个更为严峻的问题.

Facebook要想维持用户的兴趣,并找到从亚洲服务获利的途径,需要让其服务具有成瘾性.然而目前情况并非这样:网页分析企业comScore数据显示,亚洲用户是全球访问社交网站时长最少的用户,一个月为3个小时左右,而全球平均水平两倍于此.拉美人每个月在社交网站上花费的时间更是达到8个小时.据去年9月发布的报告显示,尽管按照访问用户计算,亚太地区已经成为全球最大的社交网络群体,但该地区用户访问社交网站的时长占全球社交网络访问时长的比例却仅为16.5%.

这可能还不会成为Facebook在印度市场面临的一个棘手问题,因当地使用率不断增长.但在Facebook已经立足多年的其他亚洲市场,似乎已经出现了"访问疲劳"的迹象,尤其是在那些手机网络接入速度缓慢的亚洲国家.

根据追踪Facebook用户数据的网站Socialbakers.com说法,在过去的三个月里,Facebook在印尼、菲律宾和马来西亚的注册用户数量已经出现了小幅下滑现象.尽管降幅不明显,但整个东南亚市场用户减少了近150万,而该市场被认为是Facebook用户增长的主要区域之一.

虽然这并非官方数据,且亦非暗示用户在抛弃Facebook,但数据说明Facebook不能假定该地区用户会继续增长.印尼目前拥有超过4,200万的Facebook用户,占该国总人口的逾17%,但超过了该国互联网用户数的估计值.菲律宾亦是如此.

用户访问时间缩短意味着收入的流失.

世界广告巨擘奥美旗下社交媒体团队的亚太主管Thomas Crampton指出,"亚洲市场对Facebook的重要性固然不言而喻,该市场拥有全球最大的人口数量,但在实际的财务方面的重要性却相对较低.对于Facebook来说,一位美国用户的价值几乎是一位亚洲用户价值的10倍以上."

**广告与应用程序**

Fleishman-Hillard的Biggs指出,亚洲广告营收之所以低的一个原因是Facebook近期才将直接卖广告的团队就位."这是巨大的推动,"他说.他表示,挑战在于教育广告买家,Facebook自身团队要站潮流变化的前端,引进新的广告格式.

更为成熟的Facebook东南亚市场已