〔香港个股〕腾讯调整组织架构,成立六大事业群

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场

其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。