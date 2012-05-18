〔香港个股〕腾讯调整组织架构,成立六大事业群

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透北京5月18日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周五公布,调整公司组织架构,将把原有的业务系统制升级为事业群制,现有业务将重新划分成六大事业群,寄望在社交网络、网游和移动互联网上抓住更多商机.
公告称,该六大事业群为:企业发展事业群、互动娱乐事业群、移动互联网事业群、网络媒体事业群、社交网络事业群、技术工程事业群.
此外,腾讯并宣布成立全资子公司--腾讯电商控股公司,赋予该公司更高的独立性去运营中国电子商务业务.
"我们希望通过这次调整,更好的挖掘腾讯的潜力,拥抱互联网未来的机会."公告援引腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,重组目标包括强化大社交网络、拥抱全球网游机遇和发力移动互联网等.
他并称,在公司管理层面,要重塑小公司的创业精神,"激发激情、快速响应".
受益于中国春节期间在线游戏收入的强劲增长,腾讯控股今年第一季度净利按年升2.8%,至29.5亿元人民币.[ID:nSB1550388]
--发稿 黄运涛; 审校 林高丽
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。