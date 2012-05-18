〔全球政经〕美国推迟对缅甸制裁,将允许美国企业投资于缅甸

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透华盛顿5月17日电---美国周四推迟执行有关禁止美国在缅甸投资的制裁,作为对缅甸政治改革的回应,这获得了部分美国议员的赞赏,但招致人权活动者的批评.
"今天我们告诉美国企业:可以投资于缅甸并且采取负责任地举措."美国国务卿希拉里克林顿说.
希拉里克林顿表示,华盛顿将发布允许美国向缅甸投资的一般许可,美国的能源、矿业和金融服务公司将可以自由寻找在缅甸的投资机会.
但希拉里克林顿强调称,支持美国制裁缅甸的法律仍将存在,因华盛顿寻求维持其影响力,推动缅甸政府进一步实行民主改革.
在说明该政策变动时,美国总统奥巴马表示,华盛顿将"确保那些滥用人权、存在腐败、干扰和平进程或阻碍改革进程的人,不会从(缅甸)与美国关系改善中获益."
希拉里克林顿说,美国将维持对缅甸的武器禁运,并敦促缅甸新的民选政府采取进一步措施以控制军事力量,此前自1962年发动政变后缅甸军政府一直统治着该国.(完)
--编译 杜明霞; 审校 高琦
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。