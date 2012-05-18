〔全球政经〕美国推迟对缅甸制裁,将允许美国企业投资于缅甸

路透华盛顿5月17日电---美国周四推迟执行有关禁止美国在缅甸投资的制裁,作为对缅甸政治改革的回应,这获得了部分美国议员的赞赏,但招致人权活动者的批评.

"今天我们告诉美国企业:可以投资于缅甸并且采取负责任地举措."美国国务卿希拉里克林顿说.

希拉里克林顿表示,华盛顿将发布允许美国向缅甸投资的一般许可,美国的能源、矿业和金融服务公司将可以自由寻找在缅甸的投资机会.

但希拉里克林顿强调称,支持美国制裁缅甸的法律仍将存在,因华盛顿寻求维持其影响力,推动缅甸政府进一步实行民主改革.

在说明该政策变动时,美国总统奥巴马表示,华盛顿将"确保那些滥用人权、存在腐败、干扰和平进程或阻碍改革进程的人,不会从(缅甸)与美国关系改善中获益."

希拉里克林顿说,美国将维持对缅甸的武器禁运,并敦促缅甸新的民选政府采取进一步措施以控制军事力量,此前自1962年发动政变后缅甸军政府一直统治着该国.(完)