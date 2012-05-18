〔中国房地产〕4月房价续降,楼市在振荡中筑底(更新版)

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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* 4月全国房价连续第二月出现同比下跌--路透测算
* 价格同比下降城市较上月再增八个
* 京沪房价出现此轮调控以来连续第三个月同比下降
* 未来房价料将续降
路透北京5月18日电---中国4月房价连续第二月出现同比下跌,在地产调控主基调未变的预期下,未来房价料将继续下行,楼市在振荡中筑底.
中国国家统计局周五公布,4月新建商品住宅价格同比下降的城市增至46个,比3月增加了8个.亦刷新了自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份;另据路透测算,4月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.2%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第二月出现下跌.
"近期中国降价潮依然在部分城市和部分地区蔓延,预计未来主要城市的住宅价格仍将继续振荡寻底,后市地产市场料将在低位保持稳定,"中原集团研究总监刘渊表示.
统计局数据显示,北京与上海4月新建住宅销售价格指数分别同比下降1%及1.3%,为此轮调控以来连续第三个月出现同比下降.
中国住房和城乡建设部周四称,当前整个房地产市场朝着调控的预期方向在发展,近期市场回调还将是主基调,下一步将继续落实好包括住房限购在内的各项抑制投资、投机性需求的政策措施.[ID:nSB1553144]
*房价(较上年同期变动,%):
4月 3月 2月 2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
-1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9
(较上月变动,%):
-0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴
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