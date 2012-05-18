日本已公布经济指标--2012/5/18

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% 持平-r 6月7-8日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.5% -0.3% 5月24日 --
全国核心CPI(y/y) 3月 +0.2% +0.1% 5月24日 --
工业生产(m/m) 3月 +1.3%-r -1.6%-r 5月30日 --
失业率 3月 4.5%-@ 4.5%-@ 5月28日 --
贸易收支(亿日圆) 3月 逆差826 顺差329 5月22日 --
所有家庭实质支出(y/y) 3月 +3.4% +2.3% 5月28日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 艾茂林
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。