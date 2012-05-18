更正:〔东京汇市〕希腊和西班牙问题打压欧元跌向年内低点,日圆脱离高位

(更正:因译文有误,内文倒数第二段改为,"而在79.50附近的卖单则可能阻挡美元升势",非"这可能令美元涨势在79.50附近止步")

* 日圆脱离数月高位,安住淳警告投机客

* 欧元触及四个月新低,料进一步走低

* 亚洲股市大跌,澳元处于六个月低位

路透东京5月18日电---欧元在周五亚洲时段触及四个月低位,延续跌势,因市场担忧希腊恐将退出欧元区,以及穆迪下调西班牙16家银行评级后担心危机蔓延.[ID:nSB1554466]

人们担心希腊可能退出欧元区或给其他受困欧洲经济体带来压力,欧元因而承压,兑美元EUR=日内下跌0.1%,最新报1.2679美元.欧元5月以来已累计下跌4.1%,逼近其年内低位1.2624美元.

若跌破该位,欧元将跌至2010年8月以来最低,但交易商暗示目前欧元跌势可能有所放缓,并补充道,欧元周五或将受到期权相关操作的支撑.

"我感觉到交易商目前希望轧平仓位,因为即将迎来消息众多的周末,其中以八国集团(G8)的消息为主,"三菱东京日联银行资深外汇分析师Sumino Kamei称.

"继本月大跌后,市场可能进入观望阶段,欧元/美元料徘徊在1.26附近,至少要持续到希腊6月中的大选结束后."她说道.

风险兴趣进一步遭到打压,美国数据显示5月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,一周美国初请失业金人数则持稳在暗示就业增长不振的水平上.[ID:nSB1554306]

浏览欧债危机,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

浏览希腊大选后的资产表现情况,请点选(link.reuters.com/keh38s)

**忧虑加深**

投资者担忧希腊二次大选后或将退出欧元区,这种忧虑与日俱增.不过,最新的民调显示希腊保守党派的支持率已经超过了反撙节的左翼政党SYRIZA.[ID:nST0518727]

野村证券的全球外汇和固定收益策略部门主管Jens Nordvig表示,"希腊第二次大选结果很可能让该国退出欧元区的风险变为现实,如果那样的话,欧元/美元可能测试1.20."

期权交易商亦表达了对欧元的疑虑,推动一个月期欧元/美元隐含波动率升至三个月高位11.40%EUR1MO=.

因市场人士押注欧元进一步走弱,三个月期风险逆转指标EUR3MRR=GFI显示强烈偏向欧元空头押注,该指标最新报负3.4%,接近五个月高位,脱离本月初负2.15%的水准.

美元和欧元收复了前一天兑避险日圆的部分跌幅.欧元兑日圆EURJPY=小升0.2%至100.81日圆,脱离了自2月7日以来的最低水准100.56.

欧元/日圆下一道支撑位料为100,东京一期权交易商称该水准存在大规模期权触发单.

"似乎目前人们准备迎接欧元/日圆跌破这一触发水平,"该交易商称.

出于对日圆再度走强的担心,日本财务大臣安住淳周五表示,将密切关注汇率波动,并适时做出回应.[ID:nSB1554876]

日圆在纽约时段快速波动后,一个月期欧元/日圆期权波动率EURJPY1MO=升至13.1/14.1%,为五个月来最高水准.

美元兑日圆JPY=也收复部分失地,升0.2%至79.44日圆,高于周四创下的三个月低位79.13.

美元兑日圆在79.00/78.80下方挂有止损卖单,而在79.50附近的卖单则可能阻挡美元升势.

亚洲股市下跌和中国房地产数据疲软打击了澳元,澳元兑美元AUD=D4一度跌至0.9835,为去年11月末以来最低水平.最新下滑0.4%,报0.9853.

纽约 当日 今年来 2011年

0327GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2682 1.2693 -0.09 -2.03 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.40 79.33 +0.09 +3.20 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.70 100.67 +0.03 +1.13 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9466 0.9458 +0.08 +0.96 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5768 1.5794 -0.16 +1.50 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0205 1.0194 +0.11 +0.12 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9848 0.9890 -0.42 -3.69 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7589 0.7636 -0.62 -2.51 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.190 78.420 -0.29 -0.57 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.240 60.550 -0.51 +0.69 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.20 125.25 -0.04 +4.74 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2963 1.2940 +0.18 -1.24 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王丽鑫/李婷仪/高琦/杜明霞/肖群英; 审校 程琳/张荻/戴素萍

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