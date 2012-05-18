〔香港个股〕腾讯七年后再重组,瞄准社交网络和移动互联网(更新版)

(新增分析师评论和股价表现)

* 调整组织架构,成立六大事业群

* 瞄准社交网络、网游和移动互联网等

* 分析师看好其重组之举

路透北京5月18日电---净利增长呈现逐渐放缓之际,中国大型互联网公司--腾讯控股(0700.HK)寄望通过调整组织架构以抓住更多商机,以免在竞争激烈的中国互联网市场中落跑在后.

这是腾讯自2005年后又一次大规模的架构调整."企鹅帝国"这一次瞄准的是社交网络、网络游戏和移动互联网等潜力巨大的领域.

腾讯周五宣布,将把原有的业务系统制升级为事业群制,现有业务将重新划分成六大事业群:企业发展事业群、互动娱乐事业群、移动互联网事业群、网络媒体事业群、社交网络事业群、技术工程事业群.此外,腾讯将成立全资子公司--腾讯电商控股公司,赋予该公司更高的独立性去运营中国电子商务业务.

"我们希望通过这次调整,更好的挖掘腾讯的潜力,拥抱互联网未来的机会."公告援引腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,重组目标包括强化大社交网络、拥抱全球网游机遇和发力移动互联网等.

他并称,在公司管理层面,要重塑小公司的创业精神,"激发激情、快速响应".

"腾讯此次业务架构调整,主要是出于发挥优势业务,顺应互联网发展大势的目的.在这些业务线中,有的是腾讯既有的优势业务,也有的是顺势而为、必须加强以实现卡位的业务."易观国际分析师董旭表示.

瑞信驻香港分析师张永恒认为,目前看来在财务方面不会产生什么影响,虽然仍有一些细节有待厘清,但总体来看,对腾讯的架构调整持正面态度,"架构的重组可以更合理地配置资源,而此前各业务版块对公司资源的争夺可能是外界一直比较担心的."

腾讯上一次重大组织架构调整是在2005年.当时,腾讯看到网游、社交、网媒等市场机会萌芽已现,遂大力调整业务布局.

"腾讯对市场趋势的洞察力是中国互联网企业中比较敏锐的,2005年的架构调整使得企业朝着更加卓越的方向迈进,也被证实是正确的选择."董旭称.

**强化社交网络,发力移动互联网**

腾讯正试图将即时通讯平台QQ与两大社区平台(QQ空间、朋友网)整合成为社交网络事业群.QQ空间第一季末的活跃账户按年增长10%至5.77亿,朋友网的活跃账户期内则按年增加30%至2.15亿.

财报显示,第一季度腾讯在社区及开放平台收入已达到20.61亿元人民币.而即将上市的Facebook,有望成为美国IPO融资最多的公司,估值将达1,000亿美元.这也让腾讯看到了社交网络的巨大潜力.

移动互联网是腾讯最早搭建的平台之一,也是最早带来收入的业务.马化腾已多次强调,腾讯看好移动互联网的前景,并在积极地进行布局和尝试.

"在去年我们看到一整年的时间,整个移动互联网发生了翻天覆地的变化,智能终端普及带来了过去时代完全不一样的格局.包括我本人工作、生活都依赖于手机和平板电脑,现在一个月不用PC也不影响我的工作."马化腾近日在2012移动互联网大会发言时表示.

他并举例称,腾讯的手机QQ活跃度非常强,两年前只有20%是来自手机,目前已超过50%.

不过,摩根士丹利在腾讯财报公布后发布研究报告指出,令人担心的是,因腾讯近来在新服务上进行了大笔投资,其运营利润率下滑至42%,与此同时,受政策监管的影响,移动互联网的相关服务销售仅同比增长17%.

摩根士丹利对腾讯的评级为"增持",并上调目标股价至275港元;苏格兰皇家银行亦将腾讯目标股价上调,至279港元.

腾讯早盘收报222.4港元,微跌0.82%;过去三个月则累计张13.6%.

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务、网络广告和电子商务等业务.受益于中国春节期间在线游戏收入的强劲增长,其今年第一季度净利按年升2.8%,至29.5亿元人民币.[ID:nSB1550388]

--发稿 黄运涛; 审校 张喜良

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