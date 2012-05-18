修正:〔缅甸汇率〕缅甸央行表示有意压低缅币汇率,避免进一步升值

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路透缅甸奈比多5月18日电---缅甸央行副总裁Nay Aye称,该行有意压低最近开始浮动的缅币(kyat),防止进一步升值.缅甸货币升值可能拖累经济改革.

Nay Aye称,到2014年时外资银行将可以在缅甸成立合资企业,比之前预想的早一年.在美国和欧洲制裁停止后,外国投资者开始评估在亚洲最有前景的市场之一.

国际货币基金组织(IMF)本月在一份报告中警告称,缅币MMK=CBMM今年最多被高估约40%,进一步升值可能损害经济.

在被问及是否希望压低缅币汇率时,Nay Aye表示"是的",并称央行在准备资金进行公开市场操作,稳定缅币汇率.

"在不远的将来,将有大量外国直接投资流入,因而缅币料升值.我们将尽力避免,"他在路透访问中表示.(完)