〔中国货币市场〕降准实施日主要回购利率止跌持稳,七天品种定位仍存分歧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海5月18日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘隔夜和七天期等主要品种止跌持稳,并未因今日降准实施资金回流而继续下行,主因降准对市场流动性的利好此前已有体现.
交易员指出,今日回购表现并不意外,倒是机构在对七天期回购定位上略有分歧,还需继续关注多空双方较量,以及未来公开市场正回购利率的走势指引.
华北一银行交易员称,早盘回购利率未降,主要是降准资金到位影响"提前预期了."
另外,七天期回购利率今日首笔加权价再报在2.4865%低位,并重现昨日2.4%和2.7%-2.8%之间的拉锯之势.北京时间10:20,该品种最新成交在2.70%,加权价2.6965%.
央行今日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调;央行公开市场本周进行的28天和91天正回购,中标利率均持稳,其中28天期利率为2.80%.本次降准前,资金市场七天期回购利率多在2.80%以上.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8296 1.8179 +1.17 5,132.32
七天CN7DRP=CFXS 2.6948 2.6851 +0.97 473.23
14天CN14DRP=CFXS 2.8426 2.8292 +1.34 86.94
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8450 1.8293 +1.57 2,050.85
七天CHICNY7D=CFXS 2.6923 2.6761 +1.62 20.08
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4900 5.3200 -283.00 427.32
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4000 2.2000 +20.00 110.69
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8000 2.5000 +30.00 5.14
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.8554 1.8300 +2.54 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.6941 2.6900 +0.41 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8440 2.8700 -2.60 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 1.8275 1.8114 +1.61 --
七天SHICNYSWD= 2.6858 2.6800 +0.58 --
三个月SHICNY3MD= 4.4331 4.4612 -2.81 --===============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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