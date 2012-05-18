伊朗总统希望出席伦敦奥运会

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜5月17日电---伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，该国总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）周四表示，他希望出席2012年的伦敦奥运会以支持本国运动员，但英国当局在接待他方面存在“问题”。

伊朗去年曾称，该国可能抵制伦敦奥运会，因为其认为伦敦奥运会的会徽看起来像是单词“Zion”，有种族主义之嫌。“Zion”的意思是指耶路撒冷城，而伊朗并不承认以色列。

但艾哈迈迪内贾德的态度似乎发生了明显变化，但尚不清楚他是否正式要求出席伦敦奥运会。

IRNA援引他的话称，“我想来到参加2012年伦敦奥运会的伊朗运动员身边支持他们，但他们（东道主）对此却存在问题。”

伊朗拒绝开放核项目供国际社会监督，加上该国无法消除西方对其寻求发展核武器的担心，导致其与英国的关系紧张。

据伊朗媒体报导，迄今已有约50名伊朗运动员获得参加伦敦奥运会的资格。（完）