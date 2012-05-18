《泰晤士报》前主编称默多克是窃听丑闻始作俑者

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月18日电---新闻集团旗下《泰晤士报》前主编伊万斯（Harry Evans）周四称，正是鲁珀特·默多克播下了电话窃听丑闻的种子，他迫使旗下最具盛名的报纸与权贵达成了为利益出卖灵魂的浮士德交易（Faustian bargain）。

伊万斯在一次媒体质询会上，叙述了他当初担任《泰晤士报》主编时，默多克强迫他支持首相撒切尔而他抗争的经历。

而默多克在上月的质询会上，否认曾对《泰晤士报》编辑立场施加影响。暂时未能联系到新闻集团就伊万斯表态置评。83岁的伊万斯目前在路透担任自由编辑。

伊万斯称记者必须遵守原则，避免与权贵走得太近。

他说：“当你与政客走得太近，就会催生浮士德交易，这种关系就像是相互勾结的关系，对政客或媒体都没什么好处。”

伊万斯1967-1981年担任《星期日泰晤士报》编辑，1981年接受默多克邀请，担任《泰晤士报》主编，但仅一年后就辞职，因不满默多克干预编辑原则。（完）