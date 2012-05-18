在美遇害中国留学生家属起诉校方

中国经济：“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶5月17日电---两名中国留学生上月在美国南加州大学附近遭枪击遇害，他们的家属日前提起意外致死诉讼，指控南加州大学称相关区域安全的说法不实，且校方没有提供安全巡逻。
一个月前，中国留学生瞿明和吴颖遭到枪击身亡，年龄23岁。两名遇害者的家属周三向洛杉矶高等法院提交15页的起诉书。
案件发生在吴颖租住房屋的门前，距南加州大学仅隔几个街区，引发外界热议该校能否对其洛杉矶校区附近的社区提供充足的安全措施，这一地区住着许多学生。
诉讼文件指出，南加州大学虽在校区周边的一些区域采取了安全措施，但却没有在两名学生遭枪击的区域提供安全措施。
遇害者家属的代理律师Alan Newman称：“该校没有理由不提供安全举措。当你穿越不同区域时，你无法判断。没有迹象表明‘前方是安全区’。”
南加州大学的代理律师（Debra Wong Yang）称，该校将寻求法官驳回诉讼。
“南加州大学对这起悲剧性事件深感痛心，但这是一起偶然的暴力行为，并不能代表南加州大学和校区周边的安全状况，”她说。
遇害者家属还在起诉中要求赔偿他们的损失，具体金额不清楚。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国2月官方制造业PMI * 公布时间: 3月1日（周三）上午9时 * 路透预估中值：51.1；预估区间:51.0-51.8 路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业 生产受到一定影响。 兴业银行首席经济学家鲁政委等在报告中预计，由于PMI指数没有完全去除季节性因素，它和PPI环比增速 之间存在相关性，而PPI中权重最大的工业品是原油和钢铁，高频数据显示，2017年2月原油价格和螺纹钢价格 的环比增速均下降，从而可能带动PPI环比增速下降。他们对2月PMI的预估为51.2。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智对2月PMI的预测较为乐观，他表示，往年一季
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