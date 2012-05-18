〔中国债市动态〕现券早盘窄幅震荡,大幅走暖后多空力量暂显均衡

路透北京5月18日电---中国银行间债市现券周五早盘窄幅震荡.欧美经济乏善可陈,多方趁机做多;然收益率周内跌幅已大,获利回吐压力较重,加之资金利率降准实施日并无明显下行,强势很快就被扭转,多空力量暂显均衡.

市场人士判断,现券大幅走暖后,再次陷入震荡行情,有待基本面和政策等给出进一步指引;短期看来,风险或不大.

"外盘跌,美国费城PMI等都不行,开盘收益率跌了些,"上海一银行交易员表示,"获利盘顺势出货,也有些接盘,...买卖双方后来都不激进买卖了,一两个点差的分歧摆在那,谁也不让."

而他对供求关系的看法,也从开盘的"收得谨慎,抛得奔放",转化为"收得谨慎,出得也不激进."

剩余期限近三年的固息政金债120301券tCN120301=CFXS上日最后一笔成交收益率为3.34%,今日开盘后一度下探至3.29%,之后则回升至3.35%附近.

华南地区一大型银行交易员则表示,虽然现券收益率周内绝对跌幅已大,但数据表明经济底部"有点深",短期内利多债市因素更多,机构惜售情绪仍在.在这种情况下,其会选择轮动至前期表现稍逊的一些品种;期限选择上,也会少介入长期券种.

"现在气氛比较好,大家都不愿意过早离场."上述上海交易员一语道破当前机构心态.

美国公债价格周四上涨,因美国地区性制造业活动数据令人失望,且市场担忧希腊政局动荡和西班牙银行业情况,引发避险买盘.指标10年期公债收益率降至逾七个月来的最低,接近至少60年来的最低水准1.67%.[US/NCN]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘隔夜和七天期等主要品种止跌持稳,并未因今日降准实施资金回流而继续下行,主因降准对市场流动性的利好此前已有体现.[CN/CN]

剩余期限约0.5年的央行票据1101088券最新双边报价CN1101088=CFXM为2.65%/2.61%,上日最后一笔为2.6499%/2.5501%.(完)