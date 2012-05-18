《热点透视》欧元若崩解,英国能降低冲击但无法置身事外

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon/George Hay 编译 戴素萍

路透伦敦5月17日电---英国是个岛国且没有使用欧元.但如果欧元崩溃,英国将无法置身事外.好消息是英国政府和英国央行都意识到欧元的崩解是真有可能.英国首相卡梅伦(David Cameron)周三公开对崩解做出臆测.与此同时,英国央行总裁金恩则证实,当局一直在讨论应变计画,尤其是银行业应该如何自保.

英国的银行业数月来一直试着降低其对欧元区的曝险.其中包括了减少其资产并尽可能在英国本地进行融资.万一欧元瓦解的话,仅仅欧元资产和负债匹配是不够的.重要的是,在不同国家的基础上,这些欧元资产和负债能否一致.举例而言,银行不会想要在德国借钱,然后在西班牙放贷.否则银行会发现其负债是昂贵的德国马克,而其资产是被打折过的西班牙比塞塔.

最大的放款曝险是:RBS(RBS.L)借给爱尔兰的390亿英镑;Lloyds(LLOY.L)同样放款给爱尔兰的149亿英镑;以及巴克莱(BARC.L)分别借给西班牙和意大利的260亿和250亿英镑.在某些情况下,以RBS在爱尔兰的情况为例,也有大量的当地存款.这三家银行全都试着降低其资金缺口,他们向欧洲央行借入三年期资金.RBS已筹资100亿英镑、Lloyds筹得112亿英镑,巴克莱则为65亿英镑.但这些资金缺口却并未消除.且就连这笔央行融资可能也无法和对不同国家的放款相对应.

欧元若是瓦解,英国的银行业将需要更多的援助.英国央行将必须挹注流动性,政府可能要提供资本金.英国的经济也需要新的刺激:英国央行采取更多量化宽松举措,外加政府提供一些财政宽松举措.

进一步的货币宽松将会引起争议,但从欧元末日将造成通缩势力抬头来看是合宜之策.把纳税人的资金挹注到银行,将使国家财政进一步紧俏,在政治上也不受欢迎.然当政府的市场信誉不坠时,这将是能够负担的事.

希望这种情况不会发生.但预做准备是明智之举.(完)