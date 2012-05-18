〔中国钢铁〕5月上旬粗钢日产量预估为204.5万吨,再创历史新高--钢协

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透上海5月18日电---中国钢铁工业协会旬报周五称,5月上旬全国粗钢日产量预估为204.53万吨,环比4月下旬增长0.51%,再创历史新高.
以下是今年年初至今的中钢协预估的全国粗钢旬日产量的列表(单位为万吨):
时间 日产量 旬环比(%)
5月 1－10 204.5 +0.5
4月 21-30 203.5 +1.5
4月 11-20 200.5 -1.3
4月 1-10 203.1 +7.4
3月 21-31 189.0 -1.5
3月 11-20 191.9 +1.1
3月 1-10 189.8 +13
2月 21-29 167.9 -1.2
2月 11-20 169.9 +0.2
2月 1-10 169.6 +1.3
1月 21-31 167.3 +0.2
1月 11-20 166.9 -1.3
1月 1-10 169.1 +3.9(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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