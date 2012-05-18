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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 12:37 BJT

〔中国钢铁〕5月上旬粗钢日产量预估为204.5万吨,再创历史新高--钢协

路透上海5月18日电---中国钢铁工业协会旬报周五称,5月上旬全国粗钢日产量预估为204.53万吨,环比4月下旬增长0.51%,再创历史新高.

以下是今年年初至今的中钢协预估的全国粗钢旬日产量的列表(单位为万吨):

时间 日产量 旬环比(%)

5月 1－10 204.5 +0.5

4月 21-30 203.5 +1.5

4月 11-20 200.5 -1.3

4月 1-10 203.1 +7.4

3月 21-31 189.0 -1.5

3月 11-20 191.9 +1.1

3月 1-10 189.8 +13

2月 21-29 167.9 -1.2

2月 11-20 169.9 +0.2

2月 1-10 169.6 +1.3

1月 21-31 167.3 +0.2

1月 11-20 166.9 -1.3

1月 1-10 169.1 +3.9(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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