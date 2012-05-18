〔欧洲政经〕ECB前总裁建议赋予政界宣告主权国家破产权力以保欧元

路透华盛顿5月17日电---前欧洲央行(ECB)总裁特里谢周四公开提出一份有关保住欧元的大胆建议,称欧洲可以通过赋予政界人士宣告一主权国家破产的权利,以及接管其财政政策,来加强货币联盟.

去年11月卸任的特里谢所提出的这份计划,将解决欧元的基础弱点.希腊危机威胁到欧元的存亡.

欧元区这货币联盟经常违反经济法则,因欧元在欧洲完成财政或政治联盟之前就已诞生.这导致了希腊,葡萄牙,爱尔兰,西班牙和意大利等高赤字国家的紧张局势,造成融资困难,令银行系统压力过大.

特里谢称,对于欧盟来讲,要完全仿效美国的联邦制度、要求各国将很大一部分财政权利让渡给联邦政府的做法看来在政治上不受欢迎.

他称,替代的做法就是唯有在一国预算政策威胁到整个货币联盟这种特殊情况下,再动用欧盟联邦权力.

"在我看来,特殊情况行使联邦权力不仅在确保稳健的经济和货币联盟上有必要,而且长期而言可能亦适合欧洲的性质.我认为不会出现大型(中央集权)的欧盟预算,"特里谢称.

他指出,"这在治理上跨出了很大一步,而我深信这对于欧洲下个阶段的整合是有必要的."

各国先前已经同意彼此监督预算,也同意对于预算赤字过高的国家处以罚款,给他们监管财政的权利.

下一步将是当一国政治领导或国会无法实施欧盟认可的稳建预算政策时,使其进入受破产管理状态.特里谢称,若此作法获得欧洲理事会(European Council)和欧洲议会批准,这样的行动将有民主上的正当性.

这个构想受到与会的顶尖经济学家及卓越欧洲人士的热烈欢迎.

德国前经济部长Caio Koch Weser称,他认为这"非常有吸引力",因其解决了欧洲央行强势、欧洲执委会薄弱、和欧洲理事会混乱的问题.欧盟执委会为欧盟的执行部门,而欧洲理事会则是政治领导单位.(完)