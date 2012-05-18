每日管理建议：如何化敌为友？

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿5月17日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

你如果在职场遇到过“对头”，或者是贪功的上司，或者是搞破坏的同事，那你肯定觉得这种处境糟糕到难以忽略。

但你照着以下方法，也许就可以化敌为友：

1. 改变方向。你不妨尝试将“对头”的负面情绪从你身上移开，促使他关注你俩共同关注的方面，或者在正面氛围下谈谈你们矛盾的根源。

2. 主动施予。你不妨给“对手”一些甜头，譬如帮助他完成项目、共享重要信息，这样你就可以期待他的回报。

3. 以理服人。让他明白，如果不彼此合作，就会错失机遇，多数人都会希望避免损失。

--摘自Brian Uzzi和Shannon Dunlap的《如何化敌为友》（完）