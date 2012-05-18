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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 12:58 BJT

《企业看点》--5月18日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月18日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博引述三名知情人士消息称,巴菲特(Warren Buffett)寻求在Ally Financial宣布旗下房地产借贷部门Residential Capital破产前,将该业务购入.[ID:nL4E8GI0MR]

* 英国金融时报周五报导称,伦敦金属交易所的(LME)剩余三家竞购者对该交易所的估价均超出10亿英镑(16亿美元).芝加哥商业交易所(CME)、洲际交易所和香港交易及结算所有限公司(HKEx)(0388.HK)将相互竞争以取得LME的控制权.[ID:nSB1554638]

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

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