《企业看点》--5月18日财务活动报导摘要

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透班加罗尔5月18日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博引述三名知情人士消息称,巴菲特(Warren Buffett)寻求在Ally Financial宣布旗下房地产借贷部门Residential Capital破产前,将该业务购入.[ID:nL4E8GI0MR]
* 英国金融时报周五报导称,伦敦金属交易所的(LME)剩余三家竞购者对该交易所的估价均超出10亿英镑(16亿美元).芝加哥商业交易所(CME)、洲际交易所和香港交易及结算所有限公司(HKEx)(0388.HK)将相互竞争以取得LME的控制权.[ID:nSB1554638]
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。