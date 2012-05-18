〔韩国股市〕创年初迄今最低收盘价,且创八个月最差周度表现

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透首尔5月18日电---韩国股市周五击穿关键支撑位,创年内最低收盘价,且创八个月最差周度表现,因有关西班牙银行业病态蔓延的担忧,以及希腊可能退出欧元区的前景,均拖累韩股.
绩优股表现逊于大盘,三星电子(005930.KS)和起亚汽车(000270.KS)分别重挫4.7%和5.7%.
综合股价指数(KOSPI).KS11录得年内最大单日百分比跌幅,下跌3.4%,收报1,782.47点.本周大降7%,跌穿关键水准1,800点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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东南亚股市[.SOCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。