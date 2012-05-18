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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 14:33 BJT

〔韩国股市〕创年初迄今最低收盘价,且创八个月最差周度表现

路透首尔5月18日电---韩国股市周五击穿关键支撑位,创年内最低收盘价,且创八个月最差周度表现,因有关西班牙银行业病态蔓延的担忧,以及希腊可能退出欧元区的前景,均拖累韩股.

绩优股表现逊于大盘,三星电子(005930.KS)和起亚汽车(000270.KS)分别重挫4.7%和5.7%.

综合股价指数(KOSPI).KS11录得年内最大单日百分比跌幅,下跌3.4%,收报1,782.47点.本周大降7%,跌穿关键水准1,800点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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