越南大巴落水,34人死至少25人受伤

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内5月18日电---越南官方媒体周五报导称，一辆大巴周四夜间在越南中部高地（Central Highlands）掉入河中，造成34人死亡，至少25人受伤。
新闻网站VNExpress（vnexpress.net）引述Daklak省官员Dinh Van Khiet的话报导称，该车在通过连接Daklak和Dak Nong省的一座桥梁时坠入河中。
“大巴前部浸入水中，且已变形，导致救援工作困难，”Khiet称。他表示34人死亡，25或26人受伤。
该网站展示了人们打捞失事大巴和警察放置死难者尸体的照片。Daklak省位于胡志明市东北350公里处。
Vietnam News引述政府数据称，2012年前四个月，交通事故导致超过3,100人死亡，较上年同期下降30%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。