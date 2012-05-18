〔韩国汇市〕韩元/美元本周收低2.23%,创2011年9月末来最差周度表现

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透首尔5月18日电---韩国韩元兑美元KRW=本周录得近八个月的最差周度表现,因为欧元区危机致使投资者抛售高波动性的货币.
韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收低0.85%,报1,172.8.本周下跌2.23%,为2011年9月第四周下滑4.59%以来的最大周跌幅.(完)
--编译 兰秀娟;审校 侯向明
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。