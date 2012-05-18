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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 14:22 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元本周收低2.23%,创2011年9月末来最差周度表现

路透首尔5月18日电---韩国韩元兑美元KRW=本周录得近八个月的最差周度表现,因为欧元区危机致使投资者抛售高波动性的货币.

韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收低0.85%,报1,172.8.本周下跌2.23%,为2011年9月第四周下滑4.59%以来的最大周跌幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

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