〔中国债市〕收益率区间盘整,后市需关注欧元区局势及资金面情况

路透上海5月18日电---中国银行间债市周五收益率区间盘整,信用债需求旺盛.市场经历连续多日的强势表现后,部分交易盘获利了结,令收益率进入震荡期.而后市走向则需关注欧元区局势及5月下旬国内资金面的情况.

北京一银行交易员预计,市场收益率短期内将呈现倒U字型.收益率趋势性向下过程中,部分机构秉持"落袋为安,保护战果"的心态,收益率会小幅反弹.但宏观经济的弱势表现,依然能助推收益率水平的回落.

"(收益率)方向还是向下.未来几个月收益率还是低的,现在盘面来看是获利盘了结."他认为.

近期欧元区局势对投资者风险偏好造成明显影响.华南一券商交易员指出,后市需要关注欧元区情况,以及5月下旬国内资金面.而在经济数据及政策面真空期,市场料将区间震荡.

对于信用债表现,上述银行交易员表示,市场供不应求,且机构多偏好于AA+级及以下券种.高评级债收益率已经较低,且后市万一资金趋紧,短端品种还面临调整压力.反倒是中低评级的债券具有更强的利差保护作用.投资者仍钟爱于资质更优,特别是有政府背景的低评级债券.

中国国家信息中心发布的报告预计,二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,建议加大政策预调、微调力度.[ID:nSB1554352]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜和七天期等主要品种止跌持稳,并未因今日降准实施资金回流而继续下行,主因降准对市场流动性的利好此前已有体现.[CN/CN]

剩余期限8.11年的国债100019券最新成交对应收益率CN100019=CFXS为3.4239%,上日收报3.39%.剩余期限0.997年的短融041253022券最新成交对应收益率CN041253022=CFXS为4.57%,上日收报4.60%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.8295 2.6918

上日 1.8179 2.6851

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.8123/2.7341

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4662/2.4035

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1446/3.0713(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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