〔国际油市〕布兰特原油创今年低位,受累欧洲局势及美国疲弱数据

路透新加坡5月18日电---布兰特原油周五跌至107美元下方至今年低位,因欧元区危机恶化且美国经济数据疲弱,引发对全球放缓将打击石油需求的忧虑.

因希腊政治乱局而起的忧虑情绪进一步升级,因西班牙陷入衰退,将欧元打击至四个月低位,同时美国疲弱数据释出其经济复苏仍脆弱的信号.美国是世界最大经济体及头号石油消费国.