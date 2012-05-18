〔国际油市〕布兰特原油创今年低位,受累欧洲局势及美国疲弱数据

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡5月18日电---布兰特原油周五跌至107美元下方至今年低位,因欧元区危机恶化且美国经济数据疲弱,引发对全球放缓将打击石油需求的忧虑.
因希腊政治乱局而起的忧虑情绪进一步升级,因西班牙陷入衰退,将欧元打击至四个月低位,同时美国疲弱数据释出其经济复苏仍脆弱的信号.美国是世界最大经济体及头号石油消费国.
0548GMT,布兰特7月原油期货LCOc1跌1.09美元至今年最低位每桶106.40美元.近月布拉特合约可能录得自2011年5月以来最大三周跌幅.
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。