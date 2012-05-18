〔欧元债市〕德债收益率刷新纪录低点,欧洲担忧令避险资产受追捧

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透伦敦5月18日电---德国各期限公债的收益率(殖利率)周五均创纪录新低,因希腊政局与西班牙银行担忧继续推动资金流向避险资产.
德债期货FGBLc1日内升39个跳动点,触及纪录新高144.06.10年期德债收益率DE10YT=TWEB触及纪录低点1.396%.两年期德债收益率DE2YT=TWEB触及纪录新低0.028%.(完)
--编译 隋芬;审校 侯向明
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路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。