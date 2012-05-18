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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 14:39 BJT

〔欧元债市〕德债收益率刷新纪录低点,欧洲担忧令避险资产受追捧

路透伦敦5月18日电---德国各期限公债的收益率(殖利率)周五均创纪录新低,因希腊政局与西班牙银行担忧继续推动资金流向避险资产.

德债期货FGBLc1日内升39个跳动点,触及纪录新高144.06.10年期德债收益率DE10YT=TWEB触及纪录低点1.396%.两年期德债收益率DE2YT=TWEB触及纪录新低0.028%.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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