〔中国汇市〕人民币连三日收跌并创两个月新低,但料下行空间有限(更新版)

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* 人民币连续三日收跌并创两个月新低

* 中间价结束连续七个交易日走低境况

* 市场预计下破6.33整数位可能性有限

* 预计二季度人民币升值幅度有限

路透上海5月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五连续第三日收跌,并创两个月新低.美元指数.DXY一度升至四个月高位,且大型银行购汇需求旺盛持续打压人民币.

分析人士预计,海外美元的强势表现,牵引人民币走贬.但未来欧元存在技术性支撑将限制美指上涨动力,而中国央行亦不愿人民币过度贬值.预计汇价下行空间有限,料较难突破6.33整数位.

对于中间价今日的回升,北京一银行交易员指出,虽然美元指数仍在上涨,但人民币中间价定位也不仅只盯美元指数,主要需要参考一篮子货币,因此隔夜美元兑日圆大跌,是今日中间价终结连续七日跌势的主因.

"(美元兑人民币)中间价不会再往上太多了,大家一致认为(汇价)不会突破到6.33以上,"他称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3284 6.3238 6.3307 6.3209 6.3233 6.3252

纽约汇市时段避险的日圆周四兑欧元和美元大涨.美元兑日圆JPY=大跌至79.12日圆,为2月17日来最低,尾盘跌1.3%,报79.24日圆.受此影响美元指数一度从高位处小幅下滑.

上述交易员并认为,年初对人民币全年升值2-3%的预期有调整的必要.预计升幅在1%左右.一季度人民币汇率基本持稳.而当前国内经济形势并不乐观,机构多将经济触底时点的判断后延,预计二季度人民币升值幅度亦有限.

以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3885/25 6.3840

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3233/83 6.3250

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水230点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3514元.

东京汇市欧元周五触及四个月低位,延续跌势,因市场担忧希腊恐将退出欧元区,以及穆迪下调西班牙16家银行评级后担心危机蔓延.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽/乔艳红

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