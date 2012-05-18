〔欧元区金融〕西班牙聘请高盛评估上周政府接管的Bankia银行--媒体

路透马德里5月18日电---据西班牙报纸Expansion周五报导,西班牙政府已经聘请高盛(GS.N)对政府上周接管的Bankia (BKIA.MC)银行进行独立评估.

高盛将评估Bankia及其母公司BFA的账目,并在一个月内决定政府需要注入多少资金才能使其恢复运营.负责审计Bankia的德勤会计师事务所之前发现其去年的账目有数处缺漏,之后Bankia不得不接受政府纾困.

Expansion未指明消息来源报导称,Bankia的财务黑洞可能高达80亿欧元,这还不包括根据今年2月和上周通过的两项金融改革措施的要求,为潜在的不动产损失拨备的100亿欧元.

Bankia的股价周四一度重挫30%,当时西班牙政府否认了客户在该行挤兑提款超过10亿欧元(13亿美元)的报导.

一名政府消息人士周四表示,经济部将在周五中午任命两家独立的审计机构对西班牙整个银行业进行评估.

根据银行消息人士,贝莱德和Oliver Wyman可能会被选中.该政府消息人士称,这两家机构首先将评估整个银行业,然后逐个对个体银行进行评估.(完)