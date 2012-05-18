〔欧洲汇市〕欧元兑美元触及四个月低点,兑日圆亦触及三个半月低位

路透伦敦5月18日电---欧元兑美元周五下跌并触及四个月低点,兑日圆亦触及三个半月低位,因围绕希腊或退出欧元区的忧虑,以及市场对银行业的担心和危机扩散风险导致投资者增加空头押注.

欧元兑美元EUR=跌至1.2642,接近2012年低点1.2624.若跌破此处,则欧元将触及2010年8月来最低.欧元兑日圆EURJPY=亦跌至三个半月低点100.219.

美元指数.DXY则升至四个月高位81.758.美元兑瑞郎CHF=在EBS平台上亦升至四个月高位0.95002瑞郎.

澳元兑美元AUD=D4扩大跌幅,并跌至近六个月低位0.9794美元.(完)

--编译 侯向明;审校 杜明霞

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]