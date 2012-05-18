〔欧洲汇市〕欧元兑美元触及四个月低点,兑日圆亦触及三个半月低位

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透伦敦5月18日电---欧元兑美元周五下跌并触及四个月低点,兑日圆亦触及三个半月低位,因围绕希腊或退出欧元区的忧虑,以及市场对银行业的担心和危机扩散风险导致投资者增加空头押注.
欧元兑美元EUR=跌至1.2642,接近2012年低点1.2624.若跌破此处,则欧元将触及2010年8月来最低.欧元兑日圆EURJPY=亦跌至三个半月低点100.219.
美元指数.DXY则升至四个月高位81.758.美元兑瑞郎CHF=在EBS平台上亦升至四个月高位0.95002瑞郎.
澳元兑美元AUD=D4扩大跌幅,并跌至近六个月低位0.9794美元.(完)
--编译 侯向明;审校 杜明霞
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