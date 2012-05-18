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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 15:19 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元续挫,下看今年低位1.2624美元

0657GMT--欧元兑美元EUR=在伦敦盘初扩大跌幅,在EBS电子交易平台跌至1.2642美元,并恐将触及2012年低位1.2624美元.

交易员称,选择权障碍挂在1.2625美元,其下在1.2600美元.

欧元兑日圆EURJPY=亦跌至三个半月低位100.219日圆.

美元指数.DXY上涨至81.758,指数若升穿81.784,将升达2010年8月以来最高位,因投资者做多美元.

澳元兑美元AUD=D4下跌,接近六个月低位0.9794美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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