〔中国债市〕人民币利率互换显企稳迹象,短期走势可能陷入僵持

路透上海5月18日电---中国人民币利率互换(IRS)周五显现企稳迹象.经过一轮快速大幅下跌后,市场对IRS利率走向渐生分歧,部分前期砸盘较多的机构也开始反手买入,报价较昨日尾盘变化不大.

北京一大型券商交易员说,市场可能会在这里僵持一段时间,除非有降息等更多政策面利好出现.如果没有,走出一定反弹也是很有可能的.

"市场跌倒这里,开始有些分歧了,本来以为会跌的更多,因为海外市场走的比较弱嘛,但国内情况看来是有些支撑的,"他说.

国际知名投行高盛的最新报告将2012年中国国内生产总值(GDP)增长预测由8.6%降至8.1%.而该行预计中国将采取更多主动措施,使下半年经济回稳或出现反弹.[ID:nSH0105255]

中国股市沪综指.SSEC周五收跌1.4%至一个月收盘新低.[.SSCN]

中国今日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘隔夜和七天期等主要品种止跌持稳,并未因今日降准实施资金回流而继续下行,主因降准对市场流动性的利好此前已有体现.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.8225/2.9325 2.6940/2.7910 2.7900/2.8800 2.9660/3.0640 2.9950/3.2825

周四 2.8250/2.9350 2.7110/2.8020 2.7940/2.8880 2.9660/3.0640 2.9950/3.2825

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变动 -0.0025/-0.0025 -0.0170/-0.0110 -0.0040/-0.0080 --/-- --/--

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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