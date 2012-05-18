〔中国票据市场〕转贴利率跌势绵绵,供求趋稳料下行动能将减弱

路透上海5月18日电---中国票据市场转贴利率本周跌势绵绵,周五继续走低,但降幅缩减.业内人士预计,随着票市供求关系转向相对平衡,而资金成本下行亦进入瓶颈期,下周票市下跌动能将日渐减弱.

交易员认为,经过机构前期大举收票后,市场上"供不应求"的局面已经有所改善,需求日趋恢复正常.加之降准效应已经充分反应,资金利率进入徘徊阶段.因此预计下周票据收益率难以复制本周跌势,或将仅能再下行5-10个基点(bp).

"你想想看,前期机构着急收票,必然要以低收益率拿了,但是现在收也收的差不多了,各家的信贷规模充也充的差不多了,自然价格要恢复平稳的."北京一银行交易员称.

中国央行于今日起开始实施年内第二次调降存准,存款类金融机构人民币存款准备金率下调0.5个百分点.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜和七天期等主要品种止跌持稳,并未因今日降准实施资金回流而继续下行,主因降准对市场流动性的利好此前已有体现.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 5.1969/4.9320 5.4415/5.1838 6.3120/5.8344

上日 5.2200/4.9470 5.4485/5.1888 6.3720/5.8704

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变动 -2.31/-1.5 -0.70/-0.50 -6.00/-3.60

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.6609%,较上日的4.6691%小跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 2.6651//2.5751 2.7151/2.6433

上日 2.7004/2.6113 2.7418/2.6700

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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